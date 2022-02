Tozzi (Toscana Domani) su linea ferroviaria Firenze-Arezzo: "Urge messa in sicurezza"

"Il tratto reggellese della linea ferroviaria lenta che collega Firenze ad Arezzo, dove passano tutti i giorni i treni dei pendolari, versa in condizioni disastrate, come mi hanno segnalato numerosi cittadini. Guardando l'infrastruttura all'altezza di Prulli, dove insiste una vera e propria discarica a cielo aperto, viene spontaneo sollecitare un intervento immediato di messa in sicurezza, igienico-sanitaria e non solo". E' quanto denuncia la consigliera regionale del gruppo misto - Toscana Domani Elisa Tozzi.

"Regione ed enti locali devono sollecitare Ferrovie dello Stato in tal senso quanto prima, anche perché questo è solo un tratto - aggiunge la Tozzi - e viene da chiedersi in che condizione di rischio sia il resto di un'infrastruttura fondamentale per il trasporto pubblico locale. Certamente un monitoraggio globale e un controllo costante sarebbero più che opportuni: la questione sicurezza deve essere sempre al primo posto".

Fonte: Ufficio Stampa