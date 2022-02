L'Use Rosa vola a Ragusa e gioca per riaccendere il campionato

Destinazione Ragusa, in valigia la voglia di cercare un’impresa che potrebbe riaccendere il campionato. Domenica alle 16 (arbitri Salustri di Roma, Marzulli di Pisa e Caravita di Ferrara) la Scotti sarà di scena al Pala Minardi nella splendida città siciliana per affrontare la Virtus Eirene, una delle squadre sulla carta più attrezzate del campionato.

"Ragusa ci ricorda il finale della scorsa stagione – dice coach Alessio Cioni – giocammo una bellissima partita ed uscimmo solo a fil di sirena per un episodio. Storicamente con loro abbiamo sempre giocato belle partite, ma stavolta ci presentiamo in una situazione diversa visto che siamo alla disperata ricerca di punti. Nelle ultime gare abbiamo visto un atteggiamento diverso e fatto buone prestazioni, considerato ovviamente il fatto che Venezia è una squadra non alla nostra portata. So che per vincere a Ragusa serve un’impresa, ma se continuiamo in questo trend possiamo provarci. Anche in allenamento vedo dei passi in avanti e questo mi fa ben sperare per la partita".

La gara è in realtà un recupero dovuto ad uno dei tanti rinvii causa covid e doveva essere giocata alla fine del girone di andata. Anche la squadra siciliana, al pari dell’Use Rosa, ha pagato un prezzo alto alla pandemia ed ha solo 14 partite giocate. Ora ne sta venendo fuori e questo, oltre al valore tecnico del gruppo allenato da coach Recupido, rende naturalmente molto difficile la partita delle ragazze di Alessio Cioni.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa