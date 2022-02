Viabilità a Pistoia, divieto di transito in via della Rosa per lavori di Publiacqua

Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio in via della Rosa 36 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta.

Il provvedimento è necessario per realizzare lavori di scavo per un nuovo allaccio idrico da parte di Publiacqua.

Compatibilmente allo svolgimento dell'intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli dei residenti della zona, mediante la rimozione temporanea della barriera in prossimità del Corso Fedi.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa