Un uomo di origini marocchine si è scagliato contro dei passanti in piazza della Vittoria questo pomeriggio a Empoli. È intervenuta la polizia intorno alle 17.30, anche gli agenti hanno subito un'aggressione. L'uomo è stato fermato dagli uomini in divisa, al momento non si conoscono altri dettagli sulla vicenda, né la dinamica dei fatti.