Bevono alcolici in centro a Firenze, in ospedale due minorenni

Un 15enne e una 17enne sono ricorsi alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova a Firenze per abuso di alcol. I fatti sono avvenuti sabato 12 febbraio. Il 15enne è uscito con gli amici intorno alle 16 del pomeriggio e ha raccontato agli agenti di polizia intervenuti, di aver bevuto una bottiglia di vodka ma di non ricordare dove l'avesse acquistata. Anche la 17enne, soccorsa in strada e trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale, ha rifiutato di dire dove avesse acquistato l'alcol. La polizia indaga.