Arena Metato, lite per lavori: la polizia interviene e trova un arsenale

Stava facendo dei lavori in un giardino ed è stato minacciato con un fucile. È successo sabato 12 febbraio a Arena Metato (San Giuliano Terme) ed è intervenuta la polizia. Già nella mattinata i carabinieri erano stati allertati dal presunto autore della minaccia, che aveva lamentato una lite con la ditta delle pulizie che stava risistemando un giardino di sua proprietà a richiesta dell'ex moglie. Nelle ore successive i poliziotti hanno registrato una nuova lite, strascico di quella mattutina. Hanno dunque perquisito un camper e una baracca poco distanti dove hanno trovato un fucile modificato artigianalmente, un silenziatore artigianale compatibile, due pistole di cui una scacciacani, circa 150 cartucce di vario calibro, tre fucili subacquei di tipo ad aria compressa con relative fiocine. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per il momento a carico di ignoti, in attesa di meglio chiarire la dinamica dei fatti, la attribuzione della titolarità delle armi e le denunce querele da parte delle parti offese.