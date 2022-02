Ha preso fuoco un'auto a Pisa, si indaga. Nella notte di domenica 13 febbraio in via Minore, traversa di via Livornese a Porta a Mare, la polizia è intervenuta per l'auto in fiamme di un residente. La volante sul posto ha allertato i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio che per fortuna non si è propagato alle vicine abitazioni. Indagini in corso per verificare l’ origine.