Basket Castelfiorentino vince a Prato

Se servivano ulteriori tesi a conferma del fatto che il Basket Castelfiorentino avesse cambiato faccia rispetto al 2021, eccoci accontentati. Nella trasferta laniera sul campo della Cestistica Rosa Prato le ragazze di coach Jacopo Giusti si sono imposte 38-50 portando a casa il terzo acuto consecutivo dopo quelli ai danni delle due compagini pistoiesi. Un successo frutto di una prestazione corale e, soprattutto, di una difesa che ha concesso davvero pochissimo alle padrone di casa, squadra fisica e forte del secondo posto in classifica, adesso raggiunta proprio dalle gialloblu. Unica pecca, se proprio vogliamo trovarne una, quella di non essere riuscite a ribaltare il -17 subito all’andata (46-63 il finale al PalaGilardetti), fattore sempre importante in ottica post season. Ma stasera è lecito e doveroso godersi questa meritata vittoria che adesso apre tutto un altro campionato proiettando di diritto le gialloblu nella corsa per le primissime posizioni.

Dopo l’equilibrio iniziale ed un primo quarto condotto sul punto a punto (12-15 al 10′), nella seconda frazione la formazione castellana alza l’intensità e stringe le maglie difensive, tenendo botta anche a rimbalzo e innescando così buone giocate in attacco: ne emerge un break di 7-18 che scava il solco mandando le squadre al riposo lungo sul 19-33. Nella ripresa le gialloblu mantengono alta l’intensità senza mai mettere in discussione il risultato, toccando anche il +18. Sul finale, però, quando sul +14 coach Giusti disegna la rimessa per tentare la tripla che potrebbe mettere la ciliegina, la palla non entra. Ma intanto, i due punti sono già sulla via di Castelfiorentino.

CESTISTICA ROSA PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 38-50

Parziali: 12-15, 19-33 (7-18), 28-44 (9-11), 38-50 (10-6)

Tabellino: Calugi 9, Banchelli 9, Malquori 6, Aramini 7, Bellantoni 7, Caparrini 4, Lucchesi 8, Baldinotti, De Felice, Andries, Giuntini, Ferradini ne. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Mori di San Marcello Piteglio

Fonte: Abc - Ufficio stampa