Centro Soldani, aperte le iscrizioni per il nuovo percorso IFTS - M.I.D.A.

Il Centro Servizi Soldani, Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana con sede a Capannoli (PI), ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il nuovo "Percorso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS" “MIDA – Multimedia Ideas for Development of Advertising”, organizzato in collaborazione con Università di Firenze, I.T.I.S. “G. Marconi” di Pontedera, Declar srl, Un-Real Studio Associato e Associazione Teatro del Silenzio di Lajatico.

Il corso, interamente gratuito per i partecipanti, è finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020.

Il percorso, nelle sue complessive 800 ore, si propone di formare Tecnici di produzione multimediale che non siano soltanto eccellenti utilizzatori delle moderne tecnologie digitali, ma che abbiano conoscenze e capacità per produrre contenuti rilevanti e indirizzare il business delle imprese verso il successo.

Ai partecipanti che completeranno con successo l’intero corso formativo verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore corrispondente al livello IV EQF e un attestato di qualifica professionale in tecnico delle attività di ideazione e sviluppo dell’immagine di campagne pubblicitarie (Repertorio Regionale delle Figure Professionali).

A CHI È RIVOLTO - Il percorso è indirizzato a giovani e adulti, donne e uomini, residenti o domiciliati in Toscana.

È richiesto il possesso del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o il possesso del Diploma Professionale Tecnico. È consentito l’accesso anche agli ammessi al quinto anno dei percorsi liceali, nonché coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

IL CORSO - Il corso avrà una durata dI 800 ore (560 ore in aula, 240 ore in stage), cinque lezioni a settimana con orario 14 – 19 e prenderà il via a marzo per terminare nel mese di dicembre 2022. Le lezioni avranno sede presso l’Istituto di Istruzione superiore I.T.I. “G. Marconi” in via Milano, 51 a Pontedera.

Nel caso giungessero un numero di domande di partecipazione idonee superiore al numero massimo previsto per la composizione dell’aula, si procederà ad una selezione nei giorni 10 e 11 Marzo alle ore 9.00 presso la sede dell’ITI G. MARCONI. Tale fase verrà gestita da un team di esperti e prevederà test scritto e colloqui orali.

COME ISCRIVERSI. La domanda di iscrizione, correttamente compilata e firmata, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) o consegnata a mano entro e non oltre il 9 Marzo 2022 e dovrà essere corredata di domanda di iscrizione, copia del documento d'identità e curriculum Vitae Europeo all'indirizzo: CENTRO SERVIZI SOLDANI Srl Via Aldo Moro, n. 1/A - 56033 – Capannoli (PI). Per maggiori informazioni e per scaricare la locandina e la scheda di iscrizione consultare la pagina web dedicata o contattare il Centro servizio ai seguenti contatti: https://centroservizisoldani.it/servizi-sicurezza/progetto-ifts-multimedia-ideas-for-development-of-advertising-mida Tel. 0587 607201. Dott.ssa Letizia Soldani. Mail: letizia@centroservizisoldani.it

Fonte: Ufficio Stampa