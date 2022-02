Cip-Ghizzani riparte col botto: vittoria in casa

La Cip-Ghizzani accoglie al meglio la ripartenza dei campionati e trova i primi 3 punti dell'anno sul campo di casa.

Le ragazze confermano i pronostici chiudendo l'incontro in poco più di un'ora. Sono stati concessi pochi scambi alle avversarie di Vba e anche il set perso all'andata è rimasto un semplice ricordo. Le assenze non hanno intaccato il gioco della squadra che ha mantenuto un buon ritmo con pochi errori per quasi tutta la gara. Così coach Tagliagambe ha avuto modo di dare spazio a tutte le atlete compresa la "piccolina" Alessia Mirashi (2006) al suo esordio in un campionato di categoria.

Adesso sarà importante avvicinarsi al meglio al prossimo incontro che vedrà la Cip-Ghizzani in trasferta contro Pescia, al quarto posto in classifica e vincitrice al tie-break della partita dell'andata.

Cip-Ghizzani I'Giglio - Vba Hosterfood : 3-0 (25-13, 25-14, 25-18) formazione I'Giglio: Agnetta, Baldi, Barnini, Colca (L1), Farieri, Lari (K), Scardigli, Toso, Barucci, Mirashi; Talluri (L2) all. Tagliagambe, 2°all, Furiesi non disponibili: Montagni, Pratelli

Fonte: Ufficio stampa