Furti ai distributori automatici, denunciato 46enne

Un 46enne è stato denunciato per furto aggravato a Lucca. Tra l'8 e l'11 ottobre 2021 l'uomo era entrato in uno stabilimento industriale di San Concordio per rubare da alcuni distributori automatici di bevande.

Le successive indagini della polizia hanno consentito di accertare che i frammenti lasciati sulla scena del crimine appartenevano a un soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora sul territorio nazionale. Lo stesso è stato quindi denunciato.

Il medesimo individuo si era reso responsabile, lo scorso mese di dicembre, di una fatto analogo commesso in un altro capannone industriale, questa volta in via del Brennero, in cui aveva divelto le macchinette distributrici di bevande portando via 50 euro in monete. Nella circostanza, il tempestivo intervento degli agenti aveva portato al suo arresto in flagranza.