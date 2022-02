'Leggere per Leggere', a Empoli la sesta edizione

Al via la sesta edizione di “Leggere per Leggere. La lettura oltre la scuola.” Un progetto di promozione della lettura rivolto alle scuole secondarie di primo grado, a cura della Rete REA.net (Biblioteche e Archivi lungo l’Elsa e l’Arno), la cui realizzazione è stata affidata alla società cooperativa Promocultura, pensato per avvicinare alla lettura i ragazzi e le ragazze del territorio dell'Empolese-Valdelsa e del medio Valdarno.

Questa sesta edizione vede coinvolte attivamente le tredici (13) biblioteche comunali promotrici e novantaquattro (94) classi di quindici (15) scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio.

Quasi duemila studenti, che incontreranno i cinque autori invitati in questa nuova edizione, che sono: Giuliana Facchini, Fulvia Degl'Innocenti, Fabrizio Altieri, Marta Palazzesi, Marco Magnone.

Scrittori molto amati dai ragazzi, con pubblicazioni che hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, molto interessanti e attente al vissuto e ai problemi contemporanei degli adolescenti.



Ventisette saranno gli incontri con gli autori, on line, previsti con le scuole di tutto il territorio, nel periodo febbraio-marzo 2022.

Tutte le classi delle scuole, quasi trecento (300), riceveranno il Manifesto con i libri del progetto da appendere in classe, e la bibliografia Leggere per Leggere, aggiornata e in formato digitale: una raccolta di sessanta recensioni di libri di qualità, selezionati da un team di bibliotecari specializzati in letteratura per ragazzi, con consigli e proposte di lettura ad hoc, per alimentare il piacere del leggere.

La bibliografia offre inoltre ulteriori consigli di lettura collegati ai libri principali proposti, o temi emergenti vicini alla quotidianità dei ragazzi, ma anche segnalazioni di film, classici della letteratura e risorse web, per sollecitare in vari modi e linguaggi diversi, la voglia di leggere dei giovani lettori.

Nella bibliografia la sezione speciale ‘Dalla parte degli insegnanti’ è dedicata all'aggiornamento dei docenti, con segnalazioni di libri e riviste utili alla didattica.

Trenta (30) infine i laboratori propedeutici già avviati nelle classi dal mese di gennaio e tutt'ora in corso, pensati per creare attesa e suscitare l'interesse dei giovani, riguardo i libri e gli autori invitati che incontreranno le classi più avanti.



L’obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi e alle ragazze opere e autori di qualità del panorama editoriale contemporaneo rivolto all'adolescenza, ma anche sostenere il lavoro degli insegnanti, con particolare attenzione alla scelta dei libri da proporre ai propri alunni, e promuovere una collaborazione attiva tra le scuole e le biblioteche presenti sul territorio.

In tutte le biblioteche comunali è possibile trovare una ricca collezione di libri, con spazi dedicati al progetto e vetrine bibliografiche. Ogni giovane lettore o docente, può così andare nella sua biblioteca di riferimento, per scegliere e prendere in prestito gratuito i libri della bibliografia.



