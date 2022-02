MpS, De Mossi: "Parole importanti dal ministro Franco, cauto ottimismo"

“Cauto ottimismo”. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, accoglie così le dichiarazioni del ministro dell’Economia Daniele Franco in merito a Monte dei Paschi. “Il ministro ha usato parole che per il territorio senese sono importanti: ha parlato di consolidamento, di radici, della necessità di conservare il brand della più antica banca europea. Sono indicazioni apprezzabili, e che vanno nella giusta direzione: ma che ora devono tradursi in fatti”.

“Dal management di MPS e dal Tesoro, azionista di riferimento, ci aspettiamo grande chiarezza sulla direzione in cui la banca marcerà – prosegue De Mossi - Opacità e decisioni dell’ultimo minuto devono essere evitate, così da mettere gli enti territoriali in condizione di orientarsi e di comunicare con i cittadini. Nei processi di consolidamento della rinnovata banca i territori hanno un importante ruolo da giocare, specie in termini di ricostruzione della fiducia: per questo il nostro coinvolgimento è cruciale”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa