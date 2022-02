Un uomo è deceduto nel Grossetano dopo esser stato travolto da un treno. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo stesse camminando lungo i binari, quando sarebbe finito sulle rotaie mentre stava sopraggiungendo il treno. Per la vittima - un trentenne della provincia - non c'è stato niente da fare, sul posto sono intervenuti i soccorsi oltre alla polizia ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso, e i treni sono rimasti fermi per oltre un’ora.