Scopre i ladri, chiede aiuto e viene preso a sassate

Ha scoperto i ladri in casa, ha chiesto aiuto ed è stato preso a sassate dai malviventi. A Olmo (Arezzo) nella serata di ieri, sabato 12 febbraio, è andato in scena un colpo da parte di alcuni malintenzionati. Il proprietario di una palazzina a due piani era a cena con la famiglia quando quando ha sentito dei rumori provenienti dal primo piano. L'uomo si è reso conto che dentro c'erano alcune persone intente a scardinare la cassaforte quindi ha gridato per chiedere aiuto. Di tutta risposta è stato colpito da una gragnola di sassi e altri oggetti scagliati dai ladri, poi fuggiti. La vittima è stata medicata. Sul posto la polizia, che indaga sull'accaduto.