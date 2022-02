"Aree di sosta come discariche, che degrado": la segnalazione dalla Sr429

"La nuova Sr429 è già in stato di degrado, soprattutto le aree di sosta". La segnalazione arriva da un lettore dell'Empolese Valdelsa, che ha documentato con tanto di foto di immondizia lungo la strada che collega Empoli e Certaldo: "Le aree di sosta stanno diventando discariche di rifiuti. Oltre al già enorme problema del keu, sulla 429 è necessario un controllo ed una manutenzione quotidiani che evidentemente non ci sono".

Il lettore afferma di aver "segnalato la situazione al numero WhatsApp messo a disposizione dal comune di Empoli, utilizzato con esiti positivi in altre occasioni, ma mi è stato fatto notare che la competenza non è comunale, essendo strada regionale, bensì della Città Metropolitana di Firenze".

"Mi è stato risposto che la segnalazione sarebbe stata girata alla Metrocittà e mi è stato fornito un indirizzo mail, ma non ho ricevuto risposta" continua il lettore, prima di chiudere: "La situazione non solo non migliora ma è invece in continuo progressivo peggioramento, appare beffardo l’augurio luminoso di buon viaggio su una strada che non è certo un buon biglietto da visita per tutto il territorio".