Soccorso su ghiaccio e neve, esercitazione dei vigili del fuoco in Val di Luce

La Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco per le esigenze legate all’organizzazione dei Moduli neve-ghiaccio/valanghe, ha organizzato per il personale dei Comandi di Pistoia, Lucca, Firenze e Prato, oltre al personale Elisoccorritore dei reparti volo di Arezzo e Cecina, una serie di esercitazioni nella stazione sciistica in località Val di Luce, nel Comune di Abetone/Cutigliano (PT), nel periodo dal 29/30 Gennaio 05/10 Febbraio. Oltre all’attività di formazione su ricerca dispersi in valanga, il periodo 07/10 febbraio è stato dedicato ad un re training rivolto ad operatori già in possesso di uno stage formativo alle tecniche di base per l’uso dei DPI, da utilizzare in scenari caratterizzati dalla presenza di Neve/Ghiaccio.

Oltre al mantenimento delle tecniche specifiche e di sicurezza per gli operatori, le esercitazioni hanno previsto diversi scenari d’intervento: la progressione su pendii innevati/ghiacciati con l’utilizzo di ramponi e piccozza, con tecniche di autoarresto. Sono stati simulati scenari per la ricerca di persone travolte da valanghe, con l’uso dei dispositivi ARTVA e RECCO, ed il conseguente disseppellimento di un manichino, osservando le adeguate attenzioni sanitarie, come previsto dalle direttive TPSS, con procedure di stabilizzazione dell’infortunato, con la valutazione di eventuali patologie inerenti a uno scenario del genere, come ipotermia o congelamento.

Sono state realizzate manovre di calata e recupero di operatori, adottando le opportune procedure SAF con la realizzazione di ancoraggi sulla neve, utilizzando le varie tecniche previste su questi tipi di scenario

Sono state inoltre presentate attrezzature di nuova acquisizione, come dotazioni di squadra del modulo Neve/Ghiaccio, un nuovo impianto ARTVA composto da una centralina di addestramento per l’utilizzo di tali dispositivi, un detettore RECCO da impiegare come complemento al dispositivo ARTVA su ricerca di persone disperse in eventi valanghivi, come previsto dalla nuova Circolare EM01/2020.

Durante tutto il periodo addetsrativo, sono state osservate le misure anticontagio da CoVid-19, come previsto dalle attuali normative, oltre alle procedure di sanificazione dei materiali, messi a disposizione dei discenti.

Fonte: Vigili del Fuoco Toscana - ufficio stampa