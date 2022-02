Sorpresa a rubare in un condominio, 35enne in manette

Una 35enne è stata arrestata per furto. I carabinieri l'hanno colta sul fatto a Firenze in via De Nittis verso le 4 di oggi, domenica 13 febbraio. I militari sono entrati in un condominio e hanno trovato la donna, di origini bulgare, che si era introdotta nello stabile forzando il portone di ingresso per rovistare nelle pertinenze di vari appartamenti. La 35enne è stata tratta in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata di domani.