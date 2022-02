Sorpreso a rubare in un hotel, arrestato 27enne

Ha tentato la rapina in un hotel a Firenze, ma la polizia lo ha colto sul fatto e lo ha arrestato. Un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in una struttura del centro e ha preso la cassa in mano, all'interno erano presenti 400 euro in contanti. Il giovane era nascosto all'interno dell'hotel. Appena ha capito che l’addetto dell’hotel stava chiamando le Forze di Polizia, il 27enne ha lasciato cadere a terra il mal tolto e ha spintonato il receptionist dirigendosi verso l’uscita. Qui è stato di nuovo bloccato, questa volta con l’aiuto di un passante, dall’addetto all’hotel, nonostante i tentativi di divincolarsi con spintoni e danneggiamento della porta di ingresso della struttura. Nel frattempo è caduto dalle tasche del 27enne anche un coltellino tagliaunghie e delle banconote, contenute in una busta, sottratta anch’essa all’hotel, con altre 600 euro circa. Dopo pochissimi frangenti è arrivata la Volante che ha definitivamente fermato il 27enne. Adesso l’uomo si trova nel carcere di Sollicciano.