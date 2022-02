Timenet Empoli vince al PalaPiaggia con Capannori

Non avrebbe potuto riprendere in modo migliore il Campionato Nazionale di serie B2 per la Timenet Empoli Pallavolo che ieri sera al PalaPiaggia di Capannori (Lucca) ha replicato il successo del turno di andata imponendosi su IMG Nottolini per 0-3. Una partita in cui le giallonere hanno prevalso, proprio come nel primo derby disputato contro le lucchesi, nel primo e soprattutto nel terzo set mentre hanno dovuto combattere di più nel secondo parziale, bloccando la reazione della metà campo avversaria.

“E’ stata una partita un po’ incerta in cui ha pesato la lontananza dal campo di gara, nonostante i costanti allenamenti, per riprendere il nostro ritmo – è il commento a caldo dell’alzatrice Bianca Meini – e fronteggiare una squadra molto giovane e che dalla prima sfida con noi è migliorata. Nel secondo set abbiamo faticato un po’ ma poi ha prevalso la nostra esperienza, determinante per imporre il gioco ad un avversario con quelle caratteristiche. Nel terzo abbiamo capito come mantenere il comando e questo ci ha permesso di giocare con più tranquillità, pur senza sottovalutare la partita che avevamo preparato con cura. Questa vittoria ci voleva perché l’allenamento senza l’obiettivo settimanale di un match è duro. Dobbiamo ripartire dal risultato di oggi per la prossima partita, sperando di continuare su questa strada per acquisire una fiducia sempre maggiore fra noi giocatrici e in campo come squadra”.

L’incontro è apparso combattuto nelle schermaglie iniziali ma poi la Timenet ha iniziato a imporre il suo ritmo passando dal 7-9 al 7-12 su cui coach Simone Fiori , fresco di nomina al posto di Davide Ribechini, ha chiesto il primo time out. Le cose non sono migliorate per la squadra di casa che si è vista persino doppiare 8-17 trovando poi lo slancio per reagire, tanto da arrivare al 15-18 e costringere il tecnico giallonero Marco Dani a fermare a sua volta il match. Da lì è stata ancora la Timenet a prendere il comando e tenerlo saldamente chiudendo il set 18-25, al termine di un braccio di ferro per il 18-24.

Nel secondo set le empolesi riescono a guadagnare subito le distanze per poi tuttavia perderle con la Nottolini che per la prima volta nel derby afferra il vantaggio 7-6. Da quel punto l’incontro procede in equilibrio con le lucchesi che difendono il fortino e le ospiti che le inseguono fino al 16 pari. Le giallonere ritrovano tuttavia il loro ritmo e a nulla serve il break chiesto da coach Fiori perché la Timenet continua l’assalto con successo prendendosi la vittoria, stavolta per 20-25.

Il fatidico terzo set segue la scia del precedente con la resistenza lucchese che però si indebolisce di fronte al crescendo del ritmo nella metà campo avversaria. La Timenet serra infatti le fila mixando attacco con alcune prodezze sotto rete e difesa a tutti i livelli fino a doppiare Nottolini per poi costringere coach Fiori a chiedere il suo secondo time out sul 6-15. Il richiamo del neo tecnico lucchese non sortisce effetto e così i punti gialloneri scorrono via in scioltezza per poi terminare set e partita con un perentorio 10-25.

Il prossimo derby per la Timenet, al settimo posto in classifica provvisoria con 17 punti, si giocherà tra le mura amiche dal PalAramini, domenica 20 febbraio alle ore 17.00 contro l’Ambra Cavallini Pontedera, attualmente al quinto posto con 22 punti.

TABELLINO

PARZIALI : 18-25; 20-25; 10-25.

ARBITRI: Alice Falaschi e Gabriele Pulcini.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (6), Forconi (4), Mancuso (8), Scardigli (13), Donati (15), Meini (6), Giubbolini (7), Marocchini (n.e.), Guidi (n.e.), Morelli (n.e.).

IMG NOTTOLINI CAPANNORI: Grucka (1), Caseti (1), Caporali (3), Fatone (18), Nuti, Gambarotto (L), Faraca, Degli Innocenti (3), Martinelli (2), Benvenuti, Vannini (n.e.), Bertini (n.e.), Zarattini (L, n.e.), Sperati (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Liguori, Mancuso, Scardigli, Donati, Meini, Forconi.

STARTING SIX IMG NOTTOLINI CAPANNORI: Grucka (capitano), Caseti, Caporali, Fatone, Degli Innocenti, Martinelli, Gambarotto (L)

Fonte: Ufficio stampa