Torre ricorda i sopravvissuti ai campi di sterminio con un'opera

Un'installazione realizzata dall'artista Edoardo Melani e ideata dai ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera ricorderà per sempre i cinque soldati della frazione di Torre (Fucecchio) sopravvissuti alla prigionia nei campi di sterminio nazisti. L'opera dedicata a Gino e Bruno Pellegrini, Lido Boschi, Emilio Cioni e Gino Corsagni, fortemente voluta dalla Pro Loco di Torre e dall'amministrazione comunale, è stata inaugurata questa mattina in piazza Don Mainardi alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del senatore Dario Parrini, del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, del vicesindaco Emma Donnini, dell' assessore alla memoria Daniele Cei e del presidente della Pro Loco di Torre, Roberto Pellegrini. Quest'ultimo, figlio di Gino Pellegrini, uno dei sopravvissuti, ha ispirato l'opera attraverso l'incontro con i ragazzi di #fucecchioèlibera e con il suo racconto della vicenda contenuto nel libro "Attimi terribilmente interminabili" (edizioni Dell'Erba). A raccontare la vicenda di questi soldati partiti dalla piccola frazione che si trova sulle colline delle Cerbaie durante la cerimonia è stato lo storico Alberto Malvolti che a Fucecchio presiede la prestigiosa Fondazione Montanelli Bassi.

Con la realizzazione in acciaio corten del giovane artista Edoardo Melani si è concretizzata la volontà di rendere omaggio alla sofferenza di questi cinque soldati e "allo stesso tempo - come ha sottolineato il presidente della Pro Loco Roberto Pellegrini - di rendere tangibile il desiderio di riconciliazione col popolo tedesco che, con alcuni cittadini, aiutò quei giovani soldati a fuggire e a far ritorno in Italia".