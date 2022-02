Vaccini, chiude l'hub di Grassina

Chiude da lunedì 14 febbraio l’Hub di Grassina che rimarrà quindi ancora in attività fino a domani domenica 13. La chiusura dell’Hub nei locali Acli in via San Michele a Tegolaia è contestuale al calo delle prenotazioni di questo periodo con una media che in questa ultima settimana è stata di poco più di un centinaio di vaccinazioni al giorno a fronte dell’iniziale copertura di 700 dosi giornaliere. Gli utenti prenotati per la prossima settimana sono stati tutti ricontattati e ricollocati presso l’Hub Mandela.

Nel centro vaccinale di Grassina sono state effettuate complessivamente 4227 dosi di vaccino; 935 dall’inizio di febbraio ad oggi. Straordinario il lavoro svolto pur in poche settimane di apertura dalle associazioni, Croce Rossa di Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare di Grassina e Misericordia di Antella che si sono occupate sia dell’accoglienza che del percorso vaccinale, in stretta sinergia con Asl, Comune di Bagno a Ripoli e Società della Salute fiorentina sud est.

Nella zona fiorentina sud est rimangono in attività gli Hub di Figline e Incisa e quello di Reggello almeno per tutto il mese di marzo, pur con una riduzione di giorni e orari. L’Hub di Figline e Incisa nella zona industriale di Lagaccioni, a Figline, dalla prossima settima concentrerà l’attività nei soli giorni di venerdì e sabato in orario 8-19.

Riduzione di giorni anche all’Hub presso la biblioteca comunale di Reggello. Ancora lunedì 14 il centro vaccinale rimane attivo per le seconde dosi ma già dalla prossima settimana l’apertura sarà concentrata su soli tre giorni, il sabato, la domenica e il lunedì in orario 8-20. Il weekend sarà riservato alle sole vaccinazioni pediatriche in fascia 5-11 anni, il lunedì a tutte quelle dai 12 anni.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa