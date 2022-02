“A scuola in sicurezza”: tamponi gratis per gli under 15 di Figline e Incisa

È partito oggi il progetto “A scuola in sicurezza”, dedicato a bambini e ragazzi residenti a Figline e Incisa Valdarno, di età compresa tra gli 0 e i 14 anni e iscritti ai nidi, alle scuole dell’infanzia o ai due Istituti comprensivi del territorio (solo per le sedi di Figline e di Incisa).

Il progetto consiste nella possibilità di effettuare gratuitamente tamponi antigenici rapidi, senza prenotazione e nelle modalità che saranno indicate direttamente dalla scuola di appartenenza, presso la tensostruttura della Croce Rossa di Incisa, allestita in via Olimpia.

“Si tratta di un modo per andare incontro alle esigenze delle famiglie – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Arianna Martini -. In questo periodo, in cui si rincorrono confusamente circolari e decreti, è diventato evidente che siamo entrati in una nuova fase della pandemia e di convivenza con il virus. Per questo motivo, è ancora più importante continuare a tracciare i casi, specie nella popolazione scolastica, e come Amministrazione comunale abbiamo scelto, quindi, di offrire gratuitamente un servizio di prossimità ai bambini e ragazzi dei nidi, della scuola dell’Infanzia e dei nostri Istituti comprensivi. Da oggi, le famiglie potranno recarsi ad Incisa per effettuare il cosiddetto tampone T5, ricevendo comunicazione dell’orario e del giorno in cui svolgerlo direttamente dalle scuole e senza, quindi, doversi occupare in prima persona della prenotazione”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa