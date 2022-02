Abc Solettificio Manetti batte la Sibe Prato: prima vittoria fuori casa del 2022

Una gara senza un padrone, almeno fino ad una manciata di secondi dalla sirena. L’Abc Solettificio Manetti espugna la Toscanini di Prato per 72-78 dopo una gara intensa e combattuta per quaranta minuti. Come da pronostico, contro una squadra esperta e su un campo da sempre ostico, ne è emersa una sfida avvincente che i gialloblu, dopo un avvio tutto in salita, hanno saputo gestire con grande lucidità. Soprattutto nel finale quando, sul +6 locale e con una situazione falli tutt’altro che rassicurante, Belli e compagni sono riusciti a rientrare, impattare e andare a vincere. Nella gara che ha visto il ritorno in panchina di Pietro Cantini a due mesi dall’intervento alla spalla, seppur solo per onor di firma, i gialloblu hanno trovato quelle conferme che cercavano lontano da casa portando a casa due punti fondamentali per la classifica e per il morale.

Quintetti

Prato: Navicelli, Magni, Danesi, Staino, Smecca

Abc: Belli, Corbinelli, Terrosi, Scali, Pucci

Partenza sprint per i padroni di casa che si portano sul 7-0 dopo due giri di lancette. Di Pucci il primo canestro castellano, seguito da Belli e Scali per il 14-11 che costringe coach Pinelli al time out. Al rientro la tripla di Terrosi vale il sorpasso (16-18) che diventa +5 a firma Delli Carri che, al rientro dopo il lungo stop, fa 2/2 dalla lunetta (17-21). Sponda Sibe, però, Vannini da sotto riporta i locali avanti infilando il 22-21 che manda le squadre al primo riposo.

Magni e Navicelli aprono la seconda frazione con Prato che prova ad allungare sul 27-22 ma ci pensano Belli e Pucci a tenere aggrappata l’Abc, finchè Delli Carri ristabilisce il vantaggio castellano dalla lunetta (27-28). I gialloblu si schierano a zona e intanto Corbinelli si scalda dalla lunga distanza infilando due triple consecutive a suggellare un break di 0-8: 27-34 a metà frazione. Cinque punti di Staino per il nuovo -2 locale, seguito da Danesi che impatta a quota 36. Poi Tavarez da casa sua manda tutti al riposo sul 37-40.

Belli inaugura la ripresa ma Staino e Danesi colpiscono dalla lunga distanza infilando il nuovo sorpasso locale sul 43-42. Ne emerge un parziale in cui le squadre viaggiano a braccetto e si alternano al comando senza che nessuna riesca ad allungare, finchè capitan Belli dalla lunetta chiude la frazione sul 53-55.

L’ultimo parziale si apre tutto in salita per l’Abc, con il quarto fallo di Terrosi e Scali e la tripla di Staino per il nuovo +4 Prato (65-61). A metà frazione Terrosi è costretto a lasciare il campo per raggiunto limite di falli e sul 67-61 a firma Smecca coach Betti chiama time out per provare a spezzare il ritmo pratese. Al rientro Corbinelli va a segno spaccando in due la difesa laniera, seguito da Pucci per il 67-65 al 37′. Ancora Corbinelli impatta a quota 69 quando partono gli ultimi 120 secondi, poi il capitano infila la tripla del nuovo sorpasso (69-72). L’assist di Pucci manda a canestro Scali per il 69-74 quando parte l’ultimo giro di lancette ma è proprio Scali a commettere il suo quinto fallo personale sul tiro da tre punti di Staino che dalla lunetta fa 3/3: 72-74 con 12 secondi sul cronometro. Ma è l’ultimo sussulto: sul fallo sistematico Pucci e Corbinelli dalla lunetta sono glaciali. Toscanini espugnata.

SIBE PALL. 2000 PRATO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 72-78

Parziali: 22-21, 37-40 (15-19), 53-55 (16-15), 72-78 (19-23)

Sibe Pall. 2000 Prato: Manfredini 2, Danesi 5, Magni 16, Staino 26, Navicelli 10, Marini, Saccenti ne, Pittoni ne, Smecca 8, Zardo ne, Pacini, Vannini 5. All. Pinelli. Ass. Gabbiani.

Abc Solettificio Manetti: Belli 17, Pucci 17, Terrosi 3, Scali 14, Corbinelli 16, Delli Carri 8, Cicilano, Tavarez 3, Cantini ne, Viviani ne, Lilli ne, Damiani ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Orlandini di Livorno, Forte di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa