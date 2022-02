Aggressione in piazza dei Leoni, arrestato 32enne: feriti un cittadino e un poliziotto

È stato arrestato l'uomo che nel pomeriggio di ieri, in pieno centro a Empoli, ha aggredito una coppia di fidanzati e gli agenti di polizia intervenuti. Il soggetto, 32enne marocchino già noto e con precedenti di polizia, come spiegato dalla questura in passato si era già reso responsabile di numerosi danneggiamenti e aggressioni nei confronti di cittadini e forze dell'ordine e a suo carico era già stato emesso provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Piazza Farinata degli Uberti è stato il teatro dell'aggressione, intorno alle 17.30, mentre in molti stavano approfittando della domenica pomeriggio per fare un giro tra i negozi. Così come la coppia che è stata attaccata dal 32enne. L'uomo, ubriaco e in forte stato di agitazione, si è scagliato prima con la ragazza tirandola per i capelli, poi con il fidanzato, preso a pugni in testa. Successivamente quest'ultimo, un giovane di 27 anni, è stato trasportato in ospedale dal 118 e per i colpi subiti ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per trauma cranico e del rachide cervicale.

Intanto in piazza dei Leoni erano intervenuti gli agenti del commissariato di Empoli, mentre l'uomo continuava ad inveire e urlare contro i passanti. I due poliziotti della volante, con l'aiuto della pattuglia dei carabinieri giunta sul posto a supporto, sono dunque intervenuti per bloccare l'uomo. Durante l'operazione il 32enne si è opposto con violenza, colpendo un agente sul fianco. Una volta bloccato e messo in sicurezza, l'uomo è stato portato in commissariato e successivamente in ospedale dove i medici, constatando la forte ubriachezza, lo hanno sedato per contenere le reazioni e successivamente dimesso. A questo punto è stato arrestato per resistenza e lesioni al giovane e all'agente, che ha riportato contusioni giudicate guaribili in 8 giorni. Fissato per questa mattina il processo per direttissima.