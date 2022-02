Al telefono con la moglie picchiata, carabinieri fermano marito violento

I carabinieri del Norm di Livorno hanno notificato a un uomo di 33 anni il divieto di avvicinamento al nucleo familiare perché indagato per maltrattamenti in famiglia, aggravati poiché avvenuti alla presenza di minori, dopo l'arresto avvenuto in flagranza nella notte del 10 febbraio scorso.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, si è recato a casa nel corso della notte dando in escandescenza nei confronti della moglie alla presenza della figlia.

Il 33enne già in occasioni precedenti si era reso responsabile di vari episodi di maltrattamenti, talvolta cagionando lesioni alla moglie.

Ad aggravare il quadro a carico dell’uomo la presenza della figlia minorenne nel corso degli eventi.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri si è rivelato particolarmente efficace perché i militari hanno gestito la situazione particolarmente delicata mantenendo contatti telefonici in diretta nel corso dell’episodio critico. L'uomo aveva anche distrutto il cellulare della donna, ma i cellulari sono giunti in poco tempo sul luogo delle violenze e hanno evitato conseguenze peggiori.

Dopo la convalida dell’arresto il 33enne è stato sottoposto alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento”.