Venti di guerra in Ucraina, a Bientina sventola l'arcobaleno della pace

Il Comune di Bientina in Valdera ha voluto dare un segnale forte sulle insistenti voci di un prossimo conflitto in Ucraina, con l'invasione data quasi per certa della Russia. Ecco cos'ha commentato il sindaco Dario Carmassi:

“Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime ore tra Ucraina e Russia, né siamo così ingenui da pensare che la tensione possa risolversi grazie a gesti provenienti dal basso. Eppure abbiamo sentito urgente appendere quella bandiera con la parola Pace.

Una presa di posizione che Bientina, con la sua storia recente legata alla Festa della Pace, non poteva non prendere.

È un modo per ricordarci che l'indifferenza è complice, forse è una speranza a sostegno del lavoro delle diplomazie. In definitiva, è il sogno di una Pace Perpetua magari irraggiungibile, ma a cui dobbiamo sempre puntare.

Nei prossimi giorni cercheremo di coinvolgere anche altri soggetti, istituzionali e non, per iniziative contro la guerra, simboliche, educative, culturali, concrete - vedremo insieme. E toglieremo la bandiera solo quando ai venti di guerra nel nostro continente, si sostituiranno concrete parole di pace”.

Comune di Bientina - Ufficio stampa