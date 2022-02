Blanco al Lucca Summer Festival, la data si sposta alle Mura

Dopo la data di Firenze, il Lucca Summer Festival si è aggiudicato uno dei due vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo: Blanco. Ma a seguito dell’enorme richiesta dei fan che hanno portato il concerto a essere sold out in pochi minuti, Lucca Summer Festival comunica che lo spettacolo di Blanco del 21 luglio 2022 si trasferisce da Piazza Napoleone alle Mura di Lucca.

Una nuova disponibilità di biglietti dunque verrà messa in vendita a partire dalle ore 14.00 di domani, martedì 15 febbraio, su www.luccasummerfestival.it

CALENDARIO CLUB

Domenica 3 APRILE 2022 - PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 - PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 - MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 - MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 - ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 - ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 - TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 - TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 - FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 - FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 - NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 - BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 - BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT