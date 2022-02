Centro Studi Musicali Busoni in corsa per l'Art Bonus: i cittadini potranno votare online

C'è anche il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con sede nella Casa Museo di piazza della Vittoria a Empoli, fra i protagonisti della sesta edizione del concorso "Progetto Art Bonus dell'anno", visibile online sul portale web www.artbonus.gov.it/concorso .

Riferita all’annualità 2021, l'iniziativa ha visto ammessi oltre 350 progetti che hanno raggiunto l’obiettivo economico entro il 31 dicembre 2021, con diciannove (19) regioni rappresentate e oltre tremila mecenati protagonisti.

Per conoscere e sostenere l'intervento relativo al Centro Busoni è possibile cliccare su questo link https://artbonus.gov.it/casa-museo-ferruccio-busoni-sostegno-2020.html .

PROGETTI - Un terzo dei progetti in gara è inerente al restauro di beni culturali, un terzo il sostegno allo spettacolo, un terzo il sostegno agli istituti e luoghi della cultura. L'obiettivo è gratificare mecenati e beneficiari che insieme hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, promuovere l’Art Bonus non solo verso la comunità degli addetti ai lavori, ma anche verso il grande pubblico e divulgare in maniera sempre più forte l’Art Bonus come opportunità per cittadini, imprese ed enti non commerciali di dare valore alla cultura identitaria dei loro territori.

CONCORSO - Due le fasi in cui si svolgerà il concorso: fino al 21 marzo 2022, sarà possibile effettuare le votazioni sul sito Art Bonus https://artbonus.gov.it/concorso/ , mentre dal 22 marzo al primo aprile 2022 i dieci progetti più votati parteciperanno alle votazioni solo social, sfidandosi a suon di “Likes” sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus.

Il progetto vincitore del concorso sarà quello che otterrà il punteggio più alto sommando i voti ricevuti nelle due fasi di votazioni.

La premiazione (consegna di un riconoscimento simbolico) avrà luogo venerdì 15 aprile 2022 nel corso di un evento pubblico organizzato dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione/LuBeC, tre enti promotori del concorso Art bonus.

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Secondo Eleonora Caponi, presidente del Centro di piazza della Vittoria: "Si tratta di una importante occasione che si presenta in contemporanea con l’avvio della fase di ricerca fondi per il Teatro comunale cittadino che porterà appunto il nome del nostro amato Ferruccio. L’interesse e la partecipazione che la cittadinanza ha dimostrato nei confronti della realizzazione del teatro, ci fa ben sperare per il futuro delle iniziative culturali a Empoli. Il nome e la personalità di Ferruccio Busoni meritano grande attenzione e maggiore riconoscimento e il concorso Art Bonus può rappresentare un’ottima opportunità per diffondere la conoscenza del patrimonio documentario della Casa e dell’opera di Busoni".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa