Contromano e ubriaca in autostrada: patente ritirata

Il peggio è stato evitato per una ragazza fermata dalla polizia stradale di Viareggio alle prime ore di domenica mattina, mentre guidava contromano in autostrada.

La donna, residente a Massa, si è messa a guidare ubriaca e ha imboccato l’autostrada A12 in direzione Genova contromano.

Alcuni automobilisti hanno visto l'Alfa Romeo Giulietta che viaggiava in direzione di Genova, ma nella carreggiata destinata alle vetture dirette a Livorno hanno avvisato allarmati la centrale operativa della Polstrada.

Gli equipaggi delle due pattuglie inviate sono riusciti a rallentare il traffico che viaggiava nella giusta direzione e a bloccarla all’altezza del Comune di Massa prima che potesse provocare incidenti.

Al volante la donna che, sottoposta all’alcoltest è risultato un tasso di 2,34 g/l, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, oltre che multata per il tratto contromano. Le è stata immediatamente ritirata la patente.