Coronavirus Empoli e Cuoio, 57 contagi e nessun decesso

Sono 630 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 13 i decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (9 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia). Per quanto riguarda l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio, sono 57 i contagi di oggi. Un calo rispetto a ieri, registrato anche a livello regionale, a parità di un minor numero di tamponi processati nel fine settimana. Si conferma comunque il trend in discesa degli ultimi giorni.

Vediamo il dettaglio per le due zone, comune per comune.

Zona Empolese Valdelsa 41

Capraia e Limite 2

Castelfiorentino 8

Cerreto Guidi 1

Certaldo 2

Empoli 6

Fucecchio 11

Gambassi Terme 2

Montaione 1

Montelupo Fiorentino 1

Montespertoli 4

Vinci 3

Zona comprensorio del cuoio 16

Castelfranco di Sotto 4

Montopoli in Val d'Arno 3

San Miniato 6

Santa Croce sull'Arno 3

Il resto del bollettino Asl Toscana Centro

401 casi in provincia di Firenze, di cui 41 in zona empolese

Bagno a Ripoli 4

Barberino di Mugello 3

Barberino Tavarnelle 6

Borgo San Lorenzo 5

Calenzano 8

Campi Bisenzio 35

Fiesole 5

Figline e Incisa 13

Firenze 159

Firenzuola 3

Greve in Chianti 6

Impruneta 5

Lastra a Signa 8

Londa 1

Marradi 3

Pelago 2

Pontassieve 11

Reggello 13

Rignano sull'Arno 3

Rufina 1

San Casciano in Val di Pesa 8

Scandicci 27

Scarperia e San Piero 2

Sesto Fiorentino 21

Signa 4

Vaglia 2

Vicchio 2

95 casi in provincia di Prato

Cantagallo 3

Carmignano 9

Montemurlo 11

Poggio a Caiano 2

Prato 66

Vaiano 2

Vernio 2

118 casi in provincia di Pistoia

Agliana 9

Buggiano 3

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 3

Larciano 1

Marliana 2

Massa e Cozzile 4

Monsummano Terme 11

Montale 2

Montecatini Terme 5

Pescia 21

Pieve a Nievole 1

Pistoia 27

Ponte Buggianese 3

Quarrata 13

Sambuca Pistoiese 2

San Marcello Piteglio 2

Serravalle Pistoiese 5

Uzzano 3

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa