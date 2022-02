Europei di Scherma a Novi Sad, i 7 toscani in gara

Tra i 45 atleti convocati dai commissari tecnici d’arma per i Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022 ci sono ben 7 atleti provenienti da sale toscane. Le convocazioni sono arrivate in tutte e tre le armi a dimostrazione della qualità della scherma regionale. La kermesse continentale è in programma dal 26 febbraio al 7 marzo e prevede gare individuali e a squadre in entrambe le categorie.

UNDER 20. Saranno gli Under 20 ad aprire il calendario delle gare con i primi tre giorni riservati alle prove individuali e i successivi due alle competizioni a squadre. La prima atleta toscana a salire in pedana sarà Irene Bertini dei Carabinieri che si allena al Pisascherma che debutterà nella giornata d’apertura, sabato 26 febbraio, e sarà in gara anche martedì 1 marzo nella prova a squadre. Nella stessa giornata spazio anche a Pietro Torre che si allena al Fides Livorno e fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, allenato dal tecnico che sarà impegnato nella sciabola maschile individuale e a squadre. Tommaso Martini, fiorettista dei Carabinieri ma che si allena al Club Scherma Agliana con il maestro Agostino Bonocore, sarà in gara domenica 27 febbraio nell’individuale e mercoledì 3 marzo nella prova a squadre insieme a Giulio Lombardi del Fides Livorno allenato da Giuseppe Pierucci che sarà uno dei tecnici scelti dal ct Stefano Cerioni per la delegazione azzurra.

UNDER 17. Dal 3 marzo i Campionati Europei di Novi Sad lasceranno il palcoscenico alla categoria Cadetti.

La prima giornata vede impegnata la fiorettista Beatrice Pia Maria Bibite nel fioretto femminile che poi tornerà in gara il 6 per la competizione a squadre. Il 4 marzo spazio a Matteo Iacomoni del Pisascherma che affronterà la gara individuale del fioretto maschile e sempre il 6 quella a squadre. Il 5 invece è la volta della spada maschile con Fabio Mastromarino del Scherma Pistoia 1894 con la gara che avrà inizio alle ore 9. Il 7 per lui invece ci sarà la prova a squadre.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI E CADETTI 2022 – Novi Sad (Serbia), 26 febbraio-7 marzo 2022

ATLETI CATEGORIA GIOVANI

Convocati fioretto maschile U.20: Jacopo Bonato (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Damiano Di Veroli (Fiamme Oro), Giulio Lombardi (Fides Livorno), Tommaso Martini (Carabinieri)

Riserva in Italia: Mattia Raimondi (Frascati Scherma)

Convocate fioretto femminile U.20: Giulia Amore (Fiamme Oro), Irene Bertini (Carabinieri), Carlotta Ferrari (Comense), Matilde Molinari (Comini Padova)

Riserva in Italia: Benedetta Pantanetti (Club Scherma Ancona)

Convocati sciabola maschile U.20: Giorgio Marciano (Fiamme Azzurre), Emanuele Nardella (Esercito), Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle), Pietro Torre (Fiamme Oro)

Riserva in Italia: Edoardo Cantini (Carabinieri)

Convocate sciabola femminile U.20: Carlotta Fusetti (Petrarca Padova), Manuela Spica (Frascati Scherma), Lucia Stefanello (Padova Scherma), Mariella Viale (Champ Napoli)

Riserva in Italia: Michela Landi (Champ Napoli)

Convocati spada maschile U.20: Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), Simone Mencarelli (Fiamme Oro), Enrico Piatti (Aeronautica Militare)

Riserva in Italia: Nicolò Bonaga (Scherma Treviso M° Ettore Geslao)

Convocate spada femminile U.20: Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Carola Maccagno (Aeronautica Militare), Lucrezia Paulis (Fiamme Oro), Vittoria Siletti (Pietro Micca Biella)

Riserva in Italia: Marzia Cena (Pro Vercelli Scherma)

ATLETI CATEGORIA CADETTI

Convocati fioretto maschile U.17: Mattia De Cristofaro (Schermabrescia), Matteo Iacomoni (US Pisascherma), Francesco Spampinato (Scherma Modica), Andrea Zanardo (Antoniana Scherma)

Riserva in Italia: Lorenzo Maria Formichini Bigi (Accademia Schermistica Fiorentina)

Convocate fioretto femminile U.17: Beatrice Pia Maria Bibite (Fides Livorno), Greta Collini (DLF Venezia), Sofia Giordani (Club Scherma Jesi), Matilde Molinari (Comini Padova)

Riserva in Italia: Vittoria Pinna (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo)

Convocati sciabola maschile U.17: Antonio Aruta (Champ Napoli), Davide Cicchetti (Dauno Foggia), Edoardo Reale (Frascati Scherma), Marco Stigliano (Champ Napoli)

Riserva in Italia: Francesco Pagano (Lazio Scherma Ariccia)

Convocate sciabola femminile U.17: Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma), Martina Giancola (Club Scherma San Severo), Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma), Mariella Viale (Champ Napoli)

Riserva in Italia: Giada Likaj (Virtus Scherma Bologna)

Convocati spada maschile U.17: Matteo Galassi (Circolo della spada Cervia Milano Marittima), Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894), Giacomo Patrick Pietrobelli (Giardino Milano), Jacopo Rizzi (Polisportiva Scherma Bergamo)

Riserva in Italia: Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese)

Convocate spada femminile U.17: Allegra Cristofoletto (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Eleonora Orso (Pro Vercelli Scherma), Elisa Treglia (Club Scherma Formia), Federica Zogno (Ginnastica Victoria)

Riserva in Italia: Eleonora Sbarzella (Circolo della Scherma Terni)

DELEGAZIONE FIS

Capi delegazione: Alberto Ancarani (Cadetti), Sebastiano Manzoni (Giovani)

Staff tecnico fioretto: Stefano Barrera, Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci, Maria Elena Proietti Mosca

Staff tecnico spada: Francesco Leonardi, Mario Renzulli, Adalberto Tassinari, Paolo Zanobini

Staff tecnico sciabola: Tommaso Dentico, Sorin Radoi

Medico: Daniele Delre

Fisioterapisti: Tiziano Preziosi Standoli, Beatrice Taffelli

Tecnici delle armi: Salvatore Migliore, Michael Pasut

Segreteria federale: Giorgia Caloro

PROGRAMMA GARE

26 febbraio (cerimonia d’apertura ore 18, finali ore 18.30)

Fioretto femminile individuale Giovani – inizio ore 9

Sciabola maschile individuale Giovani – inizio ore 12.30

27 febbraio (finali ore 18)

Fioretto maschile individuale Giovani – inizio ore 9

Spada femminile individuale Giovani – inizio ore 11

28 febbraio (finali ore 18)

Spada maschile individuale Giovani – inizio ore 9

Sciabola femminile individuale Giovani – inizio ore 11

1 marzo (finali ore 16)

Spada femminile a squadre Giovani – inizio ore 9

Fioretto femminile a squadre Giovani – inizio ore 9

Sciabola maschile a squadre Giovani – inizio ore 12

2 marzo (finali ore 16)

Spada maschile a squadre Giovani – inizio ore 9

Fioretto maschile a squadre Giovani – inizio ore 9

Sciabola femminile a squadre Giovani – inizio ore 12

3 marzo (finali ore 18)

Fioretto femminile individuale Cadette – inizio ore 9

Sciabola maschile individuale Cadetti – inizio ore 13

4 marzo (finali ore 18)

Fioretto maschile individuale Cadetti – inizio ore 9

Spada femminile individuale Cadette – inizio ore 11

5 marzo (finali ore 18)

Spada maschile individuale Cadetti – inizio ore 9

Sciabola femminile individuale Cadette – inizio ore 12.30

6 marzo (finali ore 16)

Spada femminile a squadre Cadette – inizio ore 9

Fioretto femminile a squadre Cadette – inizio ore 9

Sciabola maschile a squadre Cadetti – inizio ore 12

7 marzo (finali ore 16)

Spada maschile a squadre Cadetti – inizio ore 9

Fioretto maschile a squadre Cadetti – inizio ore 9

Sciabola femminile a squadre Cadette – inizio ore 12

Fonte: Federazione Italiana Scherma