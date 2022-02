FdI e GN Empolese Valdelsa, commemorazione per i martiri delle foibe

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa e Gioventù Nazionale Empolese Valdelsa, nel pomeriggio di sabato 12 Febbraio, insieme alla popolazione di Empoli, si sono recati in Piazza della Vittoria, per commemorare i martiri delle Foibe e gli esuli fiumani, istriani e dalmati.

"Il 10 Febbraio 2004, il Parlamento Italiano istituì il giorno della Memoria, per non dimenticare questa atroce barbarie. L’unica loro colpa fu di essere Figli d’Italia! Spiace che ancora oggi ci siano, persone, Onorevoli, ed Amministrazioni Comunali, che neghino, sminuiscano, o sbeffeggino tale ricorrenza, basti pensare a quanto denunciato pochi giorno fa al Consigliere Andrea Poggianti, sempre in Piazza della Vittoria. Fratelli d’Italia non fa distinzione tra morti derivanti dagli eccidi nazifascisti, e quelli perpetrati dal regime comunista. Dopo oltre settant’anni da questi atroci fatti, riteniamo sia giunto il momento per un periodo di pacificazione nazionale, e riconoscere che non esistano morti di serie A e morti di serie B. Onore ai Martiri delle Foibe e agli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, vittime della ferocia comunista jugoslava".

Fonte: Ufficio stampa