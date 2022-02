Fondi dal Pnrr, Carmignano candida il borgo di Artimino

”Carmignano ha candidato Artimino al Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, voluto dal Ministero della Cultura e arrivato attraverso la Regione. Siamo speranzosi di poter destinare altri fondi a questa meraviglia storico-architettonica, fiore all’occhiello dell’intera provincia”. È così che Chiara Fratoni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Carmignano, racconta della partecipazione al bando che attingerà ai fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

In particolare, l’Amministrazione ha scelto la “riqualificazione di Piazza San Carlo e della viabilità adiacente al Borgo storico”, che consentirebbe di completare la sistemazione del centro dopo i recenti lavori di sostituzione della pavimentazione in pietra. Come completamento dell’intervento ci sarebbe una serie di lavori quali fognatura, acquedotto, linea dati e linea di illuminazione pubblica per consentire un miglioramento tecnologico alla zona. Inoltre, nei pressi del Museo Archeologico verrebbe posizionata anche una cisterna interrata con relativa impiantistica a servizio del sistema antincendio del Museo e infine, verrebbe riorganizzata la disponibilità di parcheggi a servizio dei residenti e delle attività turistiche, museali e commerciali dell’intero borgo.

Il progetto è pensato per dare un contributo importante alle attività commerciali/turistiche, ma rappresenterebbe un valore aggiunto anche per le abitazioni presenti nel tessuto centrale di Artimino.

“Se riuscissimo ad aggiudicarci i fondi – conclude l’assessore -, Artimino manterrebbe le caratteristiche storico-architettoniche dando però un’ulteriore impronta turistica al borgo”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa