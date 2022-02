Sfuggono all'alt, investono uno scooter e vengono trovati con la cocaina in auto

Per sfuggire all'alt della polizia, hanno investito una donna in scooter e sono stati trovati con la cocaina in auto. Due giovani sono finiti nel mirino della polizia nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio, in zona stazione a Pisa.

Una pattuglia ha fermato un'utilitaria con tre persone a bordo. L'auto non ha bloccato la sua corsa, ha accelerato fuggendo contromano in via Cattaneo e ha colpito una 44enne in scooter. I poliziotti hanno bloccato la fuga, mentre la donna è stata portata dai soccorsi a Cisanello in codice giallo.

All'interno dell'auto sono stati trovati più di due grammi di cocaina e un bilancino di precisione, oltre a 900 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Due ventenni, entrambi di origini tunisine, sono stati fermati e arrestati; un terzo che era con loro è riuscito a scappare.

I due arrestati hanno precedenti. Sono state avviate nei loro confronti le procedure per la espulsione dal territorio nazionale. L'autovettura utilizzta per la fuga, dopo i rilievi di rito con l 'ausilio della Polizia municipale, è stata sottoposta a sequestro.