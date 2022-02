Giornata mondiale per l'Epilessia, consulti gratuiti al Santa Chiara di Pisa

Oggi si celebra la Giornata mondiale per l'Epilessia, una delle malattie neurologiche più diffuse: quasi un italiano su cento ne è affetto, per un totale di circa 500mila persone, di cui 35mila in Toscana.

La Giornata serve a promuovere una corretta informazione e a sensibilizzare l'opinione pubblica. La necessità di una maggiore consapevolezza è evidenziata dalle numerose testimonianze di persone affette, spesso vittime di discriminazioni sociali legate a pregiudizi e ignoranza.

Dalle 14 alle 17.30, nello spazio prospiciente l'edificio 13 del Santa Chiara di Pisa, la professoressa Enrica Bonanni, il dottor Fabio Iannacone, le dottoresse Chiara Pizzanelli e Milano - dell'unità operativa Neurologia, diretta dal professor Siciliano - saranno a disposizione della cittadinanza per consulti gratuiti e distribuzione di materiale informativo.