Giovanni Pallanti e “Il morso della storia” alla biblioteca Fucini di Empoli

La memoria è al centro di una serie di iniziative organizzate dalla biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli, che nei prossimi mesi saranno inserite all’interno del format “La biblioteca della memoria”.

Il primo evento in programma è la presentazione del libro di Giovanni Pallanti “Il morso della storia. Una spigolatura critica”, Lorenzo De’ Medici press, 2021, che si terrà giovedì 17 febbraio alle 18, alla Casa della Memoria, in Via Livornese 42.

Assieme all’autore interverranno: Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli, con delega alla Cultura della Memoria; Massimo Giannoni, pittore, già docente liceo artistico statale di Porta Romana, ex Istituto d'Arte di Porta Romana di Firenze e Paolo Gaccione, ex compagno di liceo di Giovanni Pallanti.

Il libro si propone di fare un focus sui fatti storici che spaziano dalla Rivoluzione d’Ottobre all’insediamento di Biden alla Casa Bianca, portando il lettore dentro al cuore degli episodi che tratta, guidandolo verso nuovi punti di vista e stimolando sempre il “dubbio” e un atteggiamento critico nei confronti degli eventi e di come vengono raccontati e affrontati nel corso della storia.

Scrive l’autore nell’introduzione: “mi sono convinto attraverso gli studi che la storia può essere interpretata in tanti modi. Una vulgata ricorrente racconta che essa viene scritta dai vincitori di turno. Vero fino a un certo punto. Le vicende del passato invece prima o poi, studiando e ristudiando, si chiariscono e ci si avvicina alla verità. Ecco perché si può ben dire che alla fine anche la storia morde”.

Giovanni Pallanti è nato a Firenze nel 1950 e vive nel capoluogo toscano. Ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università di Firenze e la Licenza in Scienze Sociali alla Pontificia Università «San Tommaso d’Aquino» in Roma. Ha insegnato, come docente invitato, Etica Economica alla Facoltà di Economia dell’Università di Firenze e Etica Aziendale alla Scuola di Scienze Aziendali della sua città. Dal 1992 al 1995 è stato vicesindaco di Firenze. È titolare di una rubrica sul quotidiano “La Nazione”, collabora al settimanale “Toscana Oggi” e al mensile online “Il mantello della giustizia”.

È autore di numerosi libri di storia e di saggistica, sempre contraddistinti da originalità e posizioni controcorrente.

Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione tramite mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefono 0571757840. In base alle norme vigenti per accedere all'incontro è necessario presentare il Green Pass rafforzato corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2.

