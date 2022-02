"La lingua che cambia" di Manuela Manera arriva a Fucecchio

Sabato 19 febbraio alle 17 al Circolo Pacchi di Fucecchio sarà presentato il volume “La lingua che cambia”. Insieme all’autrice, Manuela Manera, sarà presente anche Rachele Cinerari, santacrocese e direttrice della collana BookBlock di Eris Edizioni.

Fino a qualche anno fa il dibattito sull’uso esteso del linguaggio era una questione puramente accademica, inesistente nella società. Oggi qualcosa sta cambiando e il confronto, anche molto infuocato, si è spostato sui social network e sui giornali nazionali. È notizia recente la discussa petizione contro l’uso dello schwa, firmata da alcuni accademici e le reazioni che questa ha generato.

La lingua torna quindi a essere oggetto di discussione nella società, grazie alla rinnovata consapevolezza che lo strumento che noi abbiamo per descrivere il mondo, il linguaggio, non sia uno strumento neutro.

La rassegna “Libri a Pacchi” vuol provare a mettere ordine a queste sollecitazioni e lo fa partendo dal libro di Manuela Manera, “La lingua che cambia”, in cui è sottolineata l’importanza della lingua come strumento di autodeterminazione e identificazione e anche come “spazio” in cui ogni persona possa sentirsi partecipe.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso alla sala è consentito solo ai possessori di Green Pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Di seguito il programma aggiornato della rassegna: sabato 5 marzo ore 17:00, "Le ragioni del dubbio", con l'autrice Vera Gheno, presenta Manuele Vannucci; sabato 2 aprile ore 17:00, “Un taglio maschio”, con l’autore Alberto Severi, presenta Jacopo Cecconi; sabato 23 aprile ore 17:00, “Brutta”, con l’autrice Giulia Blasi, presenta Sara Vannuccini

Fonte: Ufficio Stampa