Lapidi cimiteriali rinvenuti nel bosco a Firenze, l'intervento di Martini

L'assessore ai servizi immobiliari di Firenze, Alessandro Martini, è intervenuto sulla vicenda del cimitero di Trespiano con diverse lapidi rinvenute in un bosco. Martini ha risposto in Consiglio comunale a un question time posto da Roberto De Blasi (M5s).

“I manufatti rinvenuti non risultano assimilati a rifiuti speciali e non sono stati individuati resti ossei umani. Si tratta di materiali lapidei risalenti agli anni Settanta, dunque è falso dire che sono resti umani. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto e risalire ad eventuali responsabilità di terzi, la vicenda è seguita dalla polizia municipale in accordo con forze di polizie intervenute, in modo particolare i carabinieri forestali che ci hanno già mandato una relazione".