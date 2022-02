Lite in famiglia a Tirrenia, 32enne chiusa fuori di casa dal compagno

Alle ore 22:18 di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta a Tirrenia per lite in famiglia.

Una donna 32enne di origine maghrebina ha dichiarato agli agenti di essere stata aggredita dal compagno, un cittadino dell’ Est Europa di poco più grande, in preda ai fumi dell'alcol. L’uomo, dopo aver danneggiato alcune suppellettili del proprio appartamento, aveva costretto la compagna ad uscire fuori dall'abitazione.

Tuttavia, la donna, soccorsa dal personale dl 118 avvertito dai poliziotti, non ha voluto denunciare i compagno, il quale all’arrivo della pattuglia della Polizia si era già allontanato dall’abitazione. Inoltre, ha rifiutato l'accompagnamento in una struttura protetta, perché a suo dire il marito, smaltiti i fumi dell’ alcol, sarebbe rientrato a casa senza creare più problemi.

Le ricerche in zona dell’ uomo, che secondo la 32enne probabilmente era andato a casa di qualche connazionale della zona, come aveva già fatto altre volte in passato, non hanno dato esito al momento.

I poliziotti prima di riprendere zona hanno avvisato al donna di allertare nuovamente il 112 NUE per qualsiasi evenienza, informandola dei propri diritti.