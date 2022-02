Minorenne alle slot machine in un locale di Prato

Gli agenti pratesi della Squadra Amministrativa in seno alla Divisione PASI (Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione) della Questura, nell’ambito di mirati controlli nel settore delle sale giochi e scommesse, la scorsa settimana hanno effettuato degli accertamenti in diversi locali cittadini. In uno di questi gli agenti hanno scoperto un diciassettenne intento a utilizzare uno strumento elettronico da gioco.

L'episodio è stato immediatamente stigmatizzato con l’applicazione della contravvenzione amministrativa che va da 5mila ai 20mila euro e la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 10 a 30 giorni che verrà comminata dalla competente Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.