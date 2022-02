Nasce a Empoli l'Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica

E' nata a Empoli l’Associazione A.Co.Ge.S. (Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica), iniziativa di un gruppo di professionisti appartenenti al mondo degli operatori psico-giuridici e del diritto ed ha la sua sede in Empoli. A.Co.Ge.S. non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nell’ambito della Coordinazione Genitoriale. I soci fondatori sono psicologi, psicoterapeuti ed esperti in ambito psicogiuridico: Conny Leporatti (Presidente), Giancarlo Francini (Segretario), Francesco Vadilonga (Vice Presidente).

La “Coordinazione Genitoriale” è un modo per risolvere le controversie e si applica in tutti quei casi c’è un conflitto elevato fra i genitori per molto tempo. È un modo per gestire i conflitti con coppie separate e divorziate che non riescono a gestire adeguatamente i dispositivi degli organi giudiziari, o gli accordi precedentemente stipulati. Nello specifico, il Coordinatore Genitoriale è un soggetto qualificato e adeguatamente formato che si occupa di gestione dell’affidamento condiviso, della bi-genitorialità, della cura dei figli, anche in contesti di famiglie ricomposte, e della rete familiare allargata.

L’associazione A.Co.Ge.S. si propone di operare in ambito culturale, divulgativo, didattico e formativo, secondo l’approccio sistemico: il modello Sistemico Relazionale tiene conto del sistema familiare nel suo insieme e attua una lettura complessa delle dinamiche relazionali che ruotano intorno ai conflitti, promuove il dialogo e l’interazione tra figure professionale di ambiti diversi secondo un approccio interdisciplinare. Essa si rivolge a professionisti dell’area sanitaria, educativa, sociale e legale in possesso dei requisiti indicati nello statuto e nelle linee guida, che abbiano conseguito formazione specifica in Coordinazione Genitoriale Sistemica.

L’Associazione si ispira a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, favorendo la partecipazione dei soci alla vita associativa. L’obiettivo di A.Co.Ge.S. è un confronto culturale con le diverse realtà presenti sul territorio (nazionali e internazionali) e la divulgazione della Coordinazione Genitoriale Sistemica quale strumento di contenimento e riduzione dell’alta conflittualità familiare.

Recentemente, è stato pubblicato il Manuale di coordinazione genitoriale (A.Co.Ge.S.). Guida pratica per gli operatori del diritto e dell'ambito psicogiuridico (In Riga edizioni, 2021), frutto del percorso italiano volto all’introduzione della funzione del Coordinatore Genitoriale nell’esperienza giuridica del nostro paese.

A.Co.Ge.S. organizza periodicamente eventi gratuiti, denominati “Eventi in pillole”, rivolti principalmente a magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi e insegnanti.

Riferimenti e contatti: Mail: info@coordinazione-genitoriale.it - www.coordinazione-genitoriale.it.

Fonte: Ufficio Stampa