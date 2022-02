Lavoro nelle pulizie, in officina o in ufficio: le offerte della settimana a Empoli

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A INSERIMENTO ORDINI IN STAGE

La risorsa, affiancata da un tutor, si occuperà dell'inserimento ordini, bollettazione, data entry e mansioni di segreteria.

Il/la candidato/a ideale è in possesso di un diploma di istruzione secondaria (preferibile indirizzo ragioneria e discipline affini) e possiede buona padronanza degli strumenti informatici (posta, word, pacchetto office). completano il profilo buoni doti organizzative, di precisione nonché capacità di relazione all'interno dell'ufficio e nel rapporto con i clienti. Richiesta iscrizione o disponibilità ad aderire al programma Garanzia Giovani.

Luogo di lavoro: Firenze

Link : https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_inserimento_ordini_in_stage_104074/it/

CUCITORE/TRICE MECVAL

La risorsa, inserita nel reparto produzione, si occuperà di cucire calzature con macchina Mec Val. La risorsa ideale si presenta coni seguenti requisiti: esperienza pregressa nella mansione, conoscenza necessaria ed indispensabile della macchina MecVal, completano il profilo ottima manualità ed interesse per il settore calzaturiero.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitoretrice_mecval_103487/it/

ADDETTO/A OFFICINA MECCANICA

La risorsa, inserita nell'officina meccanica, si occuperà di piccole riparazioni e manutenzione (ordinara e straordinaria) dei macchinari aziendali. Si richiede una persona con buona manualità, conoscenza dell'utilizzo di trapani, avvitatori e metodi di saldatura.

La risorsa ricercata deve aver maturato una seppur minima esperienza in ambito di officina meccanica ed essere immediatamente disponibile.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_officina_meccanica_104072/it/

RESPONSABILE SERVIZI DI PULIZIA

La risorsa dovrà intrattenere contatti con i clienti, elaborare i preventivi per il servizio offerto e gestire il personale dipendente sulla base delle commesse di lavoro. All'occorrenza e in base alle necessità, la risorsa dovrà anche effettuare in prima persona le pulizie. La risorsa ideale possiede doti organizzative, di problem solving ed esperienza nella mansione.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile_servizi_di_pulizia_103261/it/

IMPIEGATO/A UFFICIO IT

La risorsa dovrà occuparsi di fornire supporto Help desk (di I e II livello), della gestione degli Asset aziendali (gestione dell'inventario IT), dei ticket di assistenza/richieste/segnalazioni, della Manualistica Informatica (Knowledge Base). La risorsa ideale, oltre a possedere doti di precisione e di organizzazione, deve avere buona padronanza degli strumenti informatici vari (sito, telefonia ecc...), deve saper formattare e configurare dei PC (Windows), Installare e configurare Stampanti di rete. Si richiede altresì disponibilità a trasferte con la propria auto privata dietro rimborso spese. Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza di gestione in ambito Active Directory (Domini Windows).

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_ufficio_it_104047/it/

OPERAI TURNISTI

La risorsa dovrà occuparsi del controllo qualità. La risorsa ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria e valuta positivamente orario su turni a ciclo continuo.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai_turnisti_102650/it/

