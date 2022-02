Opere pubbliche a Vicopisano, sindaco e vice fanno il punto

Frazione per frazione, attraversando il Comune di Vicopisano, il Sindaco Matteo Ferrucci e il Vicesindaco, Andrea Taccola, fanno il punto su alcune opere pubbliche in corso di realizzazione, con il fondamentale supporto dell’ufficio tecnico, e su quelle che stanno per essere iniziate.

Si inizia da Caprona e dal percorso ciclopedonale che collegherà il Ponte di Caprona-Zambra con il percorso già presente in paese. Uno snodo che, in pratica, permetterà di congiungere Cascina, Vicopisano e Calci, a piedi e in bicicletta. Un progetto che ha già preso avvio e che l’Amministrazione compirà con la Provincia.

A Uliveto Terme è stata completata l’area ludico-sportiva per ragazzi che sarà inaugurata a primavera. È stata realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Amos e grazie al contributo di 15.000 della Banca di Pisa e Fornacette. Sarà installato un defibrillatore donato ad Amos da Giovanni Giannotti e Ramona Florio. Inoltre sarà posizionato un altro gazebo in legno e verranno fatte aree per pallavolo, calcetto e una polivalente.

Sempre in questa zona, in via 2 Agosto 1980, verrà realizzato a breve un attraversamento pedonale rialzato, grazie alla collaborazione tra il Vicesindaco Taccola, l’Assessora alla Polizia Municipale, Valentina Bertini, e la Polizia Municipale stessa.

Proprio in questi giorni l’Amministrazione sta acquisendo l’area, nel centro dell’abitato di Uliveto Terme, dove sarà realizzato un Parco. Subito dopo l’acquisizione sarà approvato il progetto definitivo per poi espletare la gara e iniziare i lavori in questo polmone verde, un’area pianeggiante di circa 10.000 metri quadri che comprenderà, tra l’altro, una struttura centrale, con uno spazio dedicato alla comunità, una zona dedicata ai bambini con giochi di vario tipo e un parcheggio ampio che potrà soddisfare le esigenze del Parco, della scuola elementare e di tutto il centro.

Procede, poi, la messa in sicurezza della Provinciale Vicarese con la realizzazione di quattro nuovi attraversamenti pedonali luminosi.

Uno per attraversare in sicurezza dalla pista ciclopedonale di Uliveto a località Santissima Annunziata, uno davanti a uno degli accesso alle cave, due a San Giovanni alla Vena, uno davanti al ristorante in centro e uno che collegherà la zona delle attività commerciali nei pressi della rotatoria con la macina a Viale Diaz, a Vicopisano, e e al polo scolastico. Quattro attraversamenti che si aggiungono ai due già presenti e funzionanti, uno in zona Fascetti e uno in prossimità del parcheggio di piazza Alda Merini, sempre a San Giovanni alla Vena.

Da questa settimana saranno realizzati i marciapiedi in via Colombo, in via Pier della Francesca e in via Bachelet, a completamento di quelli già esistenti nella zona “ex case nuove”. Infine a metà febbraio saranno installati bagni prefabbricati nel cimitero di Uliveto.

Spostandoci nella frazione di Lugnano sarà illuminato il tratto di pista ciclopedonale, lungo la Provinciale Vicarese, fino alla discesa che collega al borgo di Noce, ed è giunto a termine il recupero dell’area degli antichi lavatoi di Lugnano, concluso con la collaborazione del Presidente del Consiglio Nico Marchetti e la comunità lugnanese, con il contributo di Acque Spa, e che sarà inaugurata il 27 febbraio.

A Cucigliana sono in programma altre asfaltature che saranno completate entro la fine del 2022.

Molti i lavori compiuti per rendere più sicure e più accoglienti le scuole del territorio. Sono stati installati sensori per l'allarme sismico sia nel polo scolastico, che comprende la scuola primaria e la secondaria di primo grado, sia nella scuola d'infanzia di Cucigliana. Sono previste le stesse operazioni anche negli altri plessi. È stata, inoltre, impermeabilizzata la passerella d'ingresso della scuola secondaria di primo grado, sono stati ripresi gli intonaci e le strutture in cemento armato e sono state eliminate le infiltrazioni di umidità. Oltre alla tinteggiatura completa fatta prima dell'inizio dell'anno scolastico è iniziata la messa in sicurezza del giardino antistante alla scuola.

Nella scuola d'infanzia di Cucigliana il giardino d'inverno è stato chiuso con nuovi infissi che consentono anche un notevole risparmio energetico.

Dalla scuola allo sport con il previsto rifacimento delle facciate e alcuni lavori negli spogliatoi del campo sportivo comunale Bitossi-Ghezzani e l’installazione di una piccola tribuna.

Sempre a San Giovanni alla Vena è in fase di completamento lo Skate park in Piazza della Repubblica. La richiesta è venuta da un gruppo di ragazzi e ragazze che sono stati ricevuti dal Sindaco e dal Vicesindaco in Sala Consiglio, più volte, con un progetto ben chiaro in testa e grande capacità di partecipazione. Lo spazio sarà inaugurato presto, dopo ritardi dovuti alla difficoltà di reperimento di alcuni materiali e imprevisti legati alla pandemia.

Molti i lavori realizzati o che saranno iniziati a breve a Vicopisano.

È stata asfaltata Via Lante, antica strada del commercio del borgo. Dopo il trattamento di molatura il colore attuale diventerà grigio tenue. Saranno anche posizionati nuovi arredi: fioriere, portabiciclette e cestini. La fontana in Piazza di Cavalca sarà oggetto di un’opera di manutenzione e restauro. È stata realizzata ex novo e sostituita la passerella sul Rio Grande, tutta in legno di larice e con cavi di acciaio sul parapetto per aumentare la sicurezza.

Nelle prossime settimane ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori per il completamento del restauro del Teatro di Via Verdi sia internamente, dove sono trovati anche reperti archeologici, che nella parte esterna, del giardino che si affaccia sulle mura medievali.

Ci saranno poi, nel borgo, da pochi mesi Bandiera Arancione del Touring Club, altri recuperi e opere, tra questi il rifacimento della facciata dell’uffizio del giudice conciliatore, accanto alle torri gemelle e al palazzo comunale, e il restauro di alcuni tratti della facciata di Palazzo Pretorio.

Inoltre dopo la fine del suo imponente restauro sarà illuminato il Camminamento del Soccorso per renderlo più bello e per consentire le visite anche in notturna.

Spostandoci dal borgo, tra un mese e mezzo circa, inizieranno i lavori di manutenzione e di restauro del Ponte sull’Emissario e sarà realizzata anche una passerella ciclopedonale.

“Alcune di queste opere sono più grandi e sicuramente spiccano _ spiega il Vicesindaco Taccola _ ma anche tramite quelle che sembrano più piccole, stiamo cercando di migliorare la vita delle persone, nel quotidiano. Inoltre sono state tutte realizzate in squadra, sia con gli uffici che con la Giunta e gli altri Amministratori. Penso, ad esempio, ai 700 alberi piantati nel territorio con il progetto portato avanti dall’Assessore Juri Filippi e alla cura di ogni lembo del territorio, per la pulizia e il decoro, dell’Assessora Fabiola Franchi. Ogni cosa contribuisce a rendere il Comune più bello, accogliente e vivibile per cittadini e visitatori.”

Conclude il Sindaco Ferrucci: “Continueremo in queste due direzioni: la realizzazione del nostro programma di mandato e la costante attenzione alle proposte dei cittadini e delle cittadine in modo che l’azione amministrativa sia sempre più partecipata.”

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa