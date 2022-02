Passante urtata dal tram a Firenze, non è grave

Questa mattina un pedone è rimasto ferito dopo un urto con un convoglio della tramvia a Firenze, vicino ad una fermata della stazione Santa Maria Novella. Si tratta di una donna 40enne che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata urtata mentre stava camminando vicino alle linee del tram. La dinamica dell'incidente e le cause sono in corso di accertamento, anche tramite le riprese della videosorveglianza cittadina.

La donna, che non sarebbe rimasta ferita in modo grave, è stata trasportata all'ospedale di Careggi. La tramvia è rimasta ferma per circa 30 minuti, poi le corse sono riprese con regolarità.