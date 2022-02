Rapine violente in strada a Firenze, fermato un 26enne

C'è un fermato con l'accusa di essere l'autore della rapina avvenuta venerdì notte in centro a Firenze, ai danni di una giovane di 22 anni. Si tratta di un 26enne, sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Lo stesso uomo, tunisino, è sospettato inoltre di essersi reso responsabile di un'altra rapina avvenuta in strada la notte precedente. In quel caso l'uomo ha assalito con pugni al volto una 47enne che stava tornando a casa, per portarle via il cellulare. Nel caso della 22enne, la ragazza spagnola è stata assalita e costretta a terra, per strapparle via la borsetta. I due casi hanno fatto salire le rapine violente a tre episodi in una sola settimana nel capoluogo toscano (Qui la notizia).

Secondo quanto emerso, il 26enne accusato era arrivato in Italia di recente, circa sei mesi fa a Lampedusa. A seguito delle indagini della polizia, la squadra mobile lo ha individuato e bloccato in via Faenza, in zona Fortezza da Basso.