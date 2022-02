Il rugby riparte a Fibbiana: via alla riqualificazione dell'impianto

Al via il progetto di recupero dell'area sportiva di Fibbiana: sarà riqualificato l'impianto di rugby e gli edifici collegati. L'intervento sarà realizzato dall'ASD Unione Rugby Montelupo, soggetto concessionario dell'impianto.

I lavori erano stati previsti nell'ambito del contratto di concessione, l'importo stimato è di oltre 310.000 euro e sarà sostenuto in larga parte dell'associazione. L'amministrazione comunale contribuirà con un investimento di 60.000 euro, sospendendo di fatto fino alla fine della convenzione che ha durata di 10 anni il contributo annuale per la gestione.

Nel dettaglio l'intervento prevede:

La riqualificazione dell'impianto e il suo adeguamento agli standard definiti dal Coni affinché il campo possa essere usato per le partite del campionato di rugby;

Realizzazione di un locale infermeria;

Sistemazione e suddivisione degli spogliatoi;

Riqualificazione energetica e cappotto termico degli edifici;

Sostituzione di infissi e serramenti.

"L'asd Rugby fa una bella scommessa, sceglie di investire sullo sport e qualificare la propria offerta guardando soprattutto ai ragazzi, che per molti e molti mesi sono stati costretti a sospendere l'attività sportiva. Nonostante le enormi difficoltà si riparte, finalmente. Come amministrazione vogliamo sostenere il progetto perché crediamo che sia importante un'offerta diversificata e di qualità. E a questo proposito vorrei fare un grande in bocca al lupo a Lorenzo Benazzi che da pochi giorni è il nuovo presidente dell'associazione Rugby Montelupo.

Con l’intervento sui campi da rugby di fatto cominciamo a mettere mano a questa zona di Fibbiana. Presto da lì transiterà anche la strada di collegamento con il nuovo ponte di Fibbiana e potremo anche recuperare i campi limitrofi a quello usato per il rugby", afferma l'assessore allo sport Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa