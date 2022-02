Sgarbi contro Monni, interviene Di Giorgi: "Parole inaccettabili"

Non si placano le polemiche scatenate dall’intervento di Vittorio Sgarbi contro Monia Monni. L'assessora regionale all'Ambiente è finita nel mirino del deputato e critico d’arte per autorizzazione concessa al parco eolico nel Mugello denominato “Monte Giogo in Villore”, per il quale saranno installati sette aerogeneratori tra Vicchio e Dicomano, in provincia di Firenze.

“Si rovinerà il paesaggio di Giotto e di Piero della Francesca, Monia Monni che tu sia maledetta per questo! Sarai sicuramente di sinistra, capra incapace, tu andrai all'inferno per questo”.

"Le parole dell’onorevole Vittorio Sgarbi - ha dichiarato Rosa Maria Di Giorgi, Capogruppo Pd in commissione Cultura - nei confronti dell’assessore all’ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, sono da condannare con fermezza. Si può essere politicamente in disaccordo su decisioni che vengono legittimamente prese dagli amministratori, ma usare un linguaggio d’odio come troppo spesso fa l’onorevole Sgarbi non è accettabile. La Costituzione ci impone di esercitare le nostre funzioni con disciplina ed onore e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Soprattutto quando si è Parlamentari della Repubblica. All’assessore Monni la mia massima solidarietà".