Sospettati di rapina a Firenze, fermati due uomini

Due uomini, un 38enne marocchino e un 54enne della Giordania, sono stati sottoposti a fermo dalla polizia in quanto sospettati di aver compiuto, la notte scorsa a Firenze, una rapina ai danni di una coppia e di averne poi tentata un'altra, questa volta ai danni di un locale

I due avrebbero derubato una turista coreana sfilandole 300 euro da una tasca, in via Benedetta, e poi avrebbero minacciato di morte, brandendo dei cocci di bottiglia, il compagno della donna che li aveva rincorsi.

Non paghi, nella stessa serata sono entrati in un ristorante e avrebbero chiesto alcolici; il titolare però si è rifiutato perché stava chiudendo il locale, quindi i due avrebbero minacciato sia lui che la sua compagna oltre a un dipendente, dicendo di avere un coltello e intimando di consegnare l'incasso. Il proprietario avrebbe reagito e ne sarebbe nata una colluttazione, al termine della quale i malviventi si sono allontanati dal ristorante in taxi. A quel punto, contattati dal titolare del locale, i poliziotti avrebbero individuato il taxi e li avrebbero bloccati nei pressi della stazione di Santa Maria Novella.