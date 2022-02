Spaccia droga in bici a Firenze, arrestato

Usava un parco come deposito della droga e la bicicletta per spacciare, ma non è sfuggito alla Polizia Municipale che l’ha colto sul fatto e arrestato. È successo sabato pomeriggio a Firenze. Gli agenti del Reparto Antidegrado in servizio in borghese hanno effettuato un appostamento nell’area verde di via Villamagna: nel mirino un cittadino noto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia ha visto l’uomo arrivare nell’area verde di Villamagna in bicicletta: sceso dal mezzo si è messo a scavare con le mani una piccola buca dove ha nascosto un involucro di cellophane. Dopo di che è risalito sulla bicicletta per poi dirigersi verso il centro trasportando alcuni involucri di cellophane bianco di piccole dimensioni. A questo punto gli agenti sono intervenuti: prima lo hanno fermato e poi perquisito recuperando tre involucri contenenti cocaina. La perquisizione è continuata anche nel parco dove gli agenti hanno trovato 10 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina. L’uomo, 38 anni originario del Marocco, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per violazione delle norme sull’immigrazione. Oggi si è svolta l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto con divieto di dimora a Firenze.